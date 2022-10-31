Москва, 31 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Беспрецедентных высот достигло взаимодействие России и Китая, по итогам 2022 года ожидаются рекордные показатели в торговле. Об этом 31 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам конференции Общества российско-китайской дружбы.

Government ZA Флаги России и Китая

«Сегодня взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот, линия на его расширение полностью отвечает интересам наших граждан», — сказал Лавров.

Он отметил, что в 2021 году двусторонней торговли достиг исторического показателя, превысив $140 млрд. По итогам 2022 года ожидается новый рекорд.

По словам министра, сотрудничество России и Китая основывается на принципах равноправия, взаимодоверия и уважения, а подходы двух стран к проблемам современности близки или совпадают.

Также он подчеркнул, что российско-китайское торгово-экономическое взаимодействие развивается, несмотря на нестабильную ситуацию в мире. Также реализуются договоренности в инвестиционной, промышленной, транспортной, энергетической сферах.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия и Китай осуществляют тесную внешнеполитическую координацию на фоне того, что коллективный Запад использует «самые нечистоплотные методы, пытаясь судорожно сохранить свою гегемонию».