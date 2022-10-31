Киев, 31 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В городах Днепропетровске и Павлограде на территории б. УССР, захваченной террористическим режимом Киева, прогремело несколько новых взрывов. Об этом 31 октября сообщает прокиевское издание strana. ua в своём телеграм-канале.

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«Сообщают о взрывах в Днепре и в Павлограде», — говорится в сообщении и уточняется, что это уже вторая волна ударов по этим городам.

Также к сообщению прикреплены фотографии и видеозаписи с мест этих взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ дважды обстреляли Донецк.