Чебоксары, , 11:12 — REGNUM В Чувашии из-за первого сильного снегопада, который стал «сюрпризом сегодня утром», главам администраций поручено «быть бдительными, мобилизовать все ресурсы». Об этом заявил 31 октября руководитель республики Олег Николаев, открывая заседание в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Первый сильный снегопад в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

В ходе обсуждения глава региона поднял погодный вопрос.

«Сегодня 31 октября, завершающий день октября. При этом с вами видим, что погодные условия практически, можно сказать, являются сюрпризом сегодня утром. Поэтому прошу, прежде всего, глав администраций быть бдительными, мобилизовать все ресурсы и реагировать на складывающуюся ситуацию очень оперативно и слаженно. Уверен, что все меры уже предприняты. Тем не менее напоминаю о необходимости такой слаженной работы и, конечно, оказывать всяческую поддержку тем людям, которые в связи с этими неожиданными погодными условиями оказываются в сложной ситуации», — сказал Олег Николаев.

Напомним, 31 октября в Чебоксарах началось со снегопада. Ожидается, что осадки в республике будут идти почти неделю и может установиться временный снежный покров.

В ГИБДД Чувашии напомнили, что при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП. На 10:00 в дежурную часть поступило 10 сообщений о дорожных происшествиях, в трёх из них четыре человека получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM , в столице Чувашии в 2022 году планируют очистить от снега 4,5 млн кв. метров дорог, тротуаров и мостов. Для ликвидации наледи и гололедицы в Чебоксарах заготовлено 45 тыс. тонн песчано-соляной смеси, 100 тонн щебня мелкой фракции и более 1 тыс. тонн реагента.

Подробнее: В зимний режим содержания дорог в Чебоксарах перейдут 15 октября

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашию накрыли снегопады