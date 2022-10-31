Глава Чувашии дал поручения чиновникам из-за «сюрприза утром»
Чебоксары, 31 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Чувашии из-за первого сильного снегопада, который стал «сюрпризом сегодня утром», главам администраций поручено «быть бдительными, мобилизовать все ресурсы». Об этом заявил 31 октября руководитель республики Олег Николаев, открывая заседание в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM .
В ходе обсуждения глава региона поднял погодный вопрос.
Напомним, 31 октября в Чебоксарах началось со снегопада. Ожидается, что осадки в республике будут идти почти неделю и может установиться временный снежный покров.
В ГИБДД Чувашии напомнили, что при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП. На 10:00 в дежурную часть поступило 10 сообщений о дорожных происшествиях, в трёх из них четыре человека получили травмы.
Как сообщало ИА REGNUM , в столице Чувашии в 2022 году планируют очистить от снега 4,5 млн кв. метров дорог, тротуаров и мостов. Для ликвидации наледи и гололедицы в Чебоксарах заготовлено 45 тыс. тонн песчано-соляной смеси, 100 тонн щебня мелкой фракции и более 1 тыс. тонн реагента.
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