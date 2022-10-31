Москва, , 11:11 — REGNUM Взаимодействие между Китаем и Россией достигло беспрецедентных высот. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

Он выступил с обращением к участникам конференции Общества российско-китайской дружбы.

«Сегодня взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот, линия на его расширение полностью отвечает интересам наших граждан», — сказал Лавров.

Он проинформировал, что по итогам года ожидаются рекордные показатели в торговле между двумя странами.

Лавров отметил, что сотрудничество двух стран основано на принципах равноправия, взаимного доверия и уважения. Кроме того, у Москвы и Пекина близки подходы к проблемам современности.