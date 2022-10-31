Село Сакмара, Оренбургская область, , 11:16 — REGNUM В Сакмарском районе Оренбургской области суд вынес приговор бывшему казачьему атаману. Мужчину осудили за мошенничество на сумму около 300 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Сакмарского суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, то с мая по август 2019 года атаман незаконно получил от 24 казаков более 295 тыс. рублей. Казаки были уверены, что мужчина оформит все необходимые документы для участия в программе по выделению бесплатного жилья членам казачьих обществ. Однако атаман деньги присвоил.

Суд назначил бывшему атаману штраф в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, мужчина вернёт пострадавшим похищенные деньги.