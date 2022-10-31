Баку, 31 октября 2022, 11:08 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев утром 31 октября прибыл с рабочим визитом в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«Ильхам Алиев прибыл с деловой поездкой в город Сочи по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе правительства Армении сообщили о прибытии в Сочи армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Напомним, Алиев и Пашинян в ходе визита встретятся с Путиным. Также запланировала их трёхсторонняя встреча.
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