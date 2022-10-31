Алиев прибыл в Сочи с рабочим визитом
Баку, 31 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утром 31 октября прибыл с рабочим визитом в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ильхам Алиев
«Ильхам Алиев прибыл с деловой поездкой в город Сочи по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе правительства Армении сообщили о прибытии в Сочи армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Напомним, Алиев и Пашинян в ходе визита встретятся с Путиным. Также запланирована их трёхсторонняя встреча.