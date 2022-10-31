Уфа, 31 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Наказать виновных в давке на олимпиаде в Башкирском государственном университете поручил глава республикиРадий Хабиров. Об этом он заявил 31 октября на совещании республиканского правительства в центре управления регионом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Давка на выход из зала судебных заседаний

Олимпиада проходила в вузе 30 октября.

Хабиров заявил о недопустимости того, чтобы дети, которые приехали на мероприятие со всех районов Башкирии, не смогли попасть на олимпиаду.

«Я прошу наказать виновных, чтобы неповадно было. <…> Безобразие, нельзя этого допускать», — сообщил он.

Мэр городаРатмир Мавлиев пообещал принять кадровые решения.

«Мы кадровые решения примем соответствующие», — сообщил он.

Как сообщали некоторые СМИ, давка на олимпиаде математике для детей 4−9 лет «Тигрёнок» произошла из-за того, что на мероприятие прибыли на 150 участников больше, чем было заявлено.