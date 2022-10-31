Донецк, 31 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Боевики ВСУ дважды обстреляли Донецк, сообщили 31 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:55 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:17 ВСУ вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.