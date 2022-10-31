Киев, , 11:06 — REGNUM Известие о том, что утром 31 октября в столице киевского режима после ударов по объектам критической инфраструктуры пропали свет, вода и связь, иронично прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Владимир Корнилов:

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

«28 октября. Кличко заверил Киев, что новое ПВО надёжно защищает энергообъекты столицы. 31 октября. Зам Кличко: Российские оккупанты ударили по энергообъекта Киева, часть столицы обесточена А где же та самая хваления ПВО? Уже пропили?! Так быстро?!»

Напомним, недавно на Украину были поставлены немецкие системы IRIS-T. На вилеокадрах 31 октября видно, как ракеты киевских ПВО взрываются в небе, не найдя цель. Поражение объектов в Киеве и Киевской области подтвердили местные власти.

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