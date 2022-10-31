* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:05 — REGNUM В связи с ухудшением экономической ситуации в Афганистане число нищих растет день ото дня. Канцелярия заместителя премьер-министра по экономическим вопросам правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что только в Кабуле насчитали 14 393 нищих.

По статистике этого учреждения, 9154 из них — женщины, из них только 3386 признаны действительно обездоленными, еще 5768 женщин-попрошаек являются профессионалами, пишет «8Собх».

Число мужчин-нищих — 1328 человек, детей — 3911 детей, из которых 1752 признаны нуждающимися.

Данная статистика учитывает нищих, собранных по всему Кабулу. В эту статистику входят нищие, собранные с 13 августа по 29 октября.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что будут собирать биометрические данные о нищих и определять им пособие.

Сбор и биометрическая обработка данных начались 13 августа. Новая статистика показывает, что в течение месяца было зарегистрировано еще как минимум 5811 нищих.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что насчитали 8582 нищих со всего Кабула.