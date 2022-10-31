Луганск, , 11:05 — REGNUM Киевские войска потеряли за сутки до 35 человек, пять бронетранспортёров, четыре артиллерийские установки. Об этом 31 октября сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР).

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожено до 35 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, пять БТР, десять единиц специальной автомобильной техники.