Луганск, 31 октября 2022, 11:05 — REGNUM Киевские войска потеряли за сутки до 35 человек, пять бронетранспортёров, четыре артиллерийские установки. Об этом 31 октября сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР).
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уничтожено до 35 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, пять БТР, десять единиц специальной автомобильной техники.