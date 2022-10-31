Москва, 31 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Инфляция в России по итогам 2022 года может быть меньше ранее данного прогноза в 12,4%. Об этом сегодня, 31 октября, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Picserver.org Инфляция

По его словам, сейчас инфляции в России ниже целевых значений. По итогам года рост потребительских цен может оказаться меньше прогноза министерства.

При этом Решетников отметил, что сезонная дефляция закончилась. В первую очередь это связано с исчерпанием сезонных факторов.

Как сообщало ИА REGNUM, спад экономики России по итогам 2022 года составит 2,9%, заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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