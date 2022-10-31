Донецк, , 11:04 — REGNUM Стратегия обороны сёл имеет переделённые сложности и потому, чтобы российские военные не попали снова в плен в Павловке, лучше всего после её взятия наступать на Угледар. Об этом 31 октября написал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своём телеграм-канале.

Александр Ходаковский YouTube.com|Суть времени

Как отметил Ходаковский, при выстраивании линии обороны в сёлах для укрытия используются подвалы с бойницами, в результате чего бойцы видят только направление фронта.

При этом командир батальона «Восток» утончил что ранее враг взял Павловку, просто заехав в село на обычных машинах с фланга, из-за чего российские бойцы просто не увидели киевских нацистов, оказавшись «заложниками организации обороны».

Также он напомнил, что рядом находится город Угледар, в котором у боевиков ВСУ есть оптика и они, находясь на высоте, имеют в районе преимущество.

«Поэтому я сказал, что считаю наше наступление преждевременным. На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар — иначе защитники Павловки снова попадут в заложники», — написал в своём сообщении Ходаковский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры подвергся удару в Черкасской области, часть региона осталась без света