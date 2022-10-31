Краснодар, 31 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Краснодарском крае очередь на Керченскую паромную переправу сократилась до 380 грузовиков. Об этом 31 октября сообщает оперштаб Кубани.

Марина Каширская ИА REGNUM Паром в Крыму

«Утром 31 октября в очереди на Керченскую паромную переправу остаются 380 грузовиков, в основном, на парковках Темрюкского района», — сказано в сообщении.

На оборудованных пунктах обогрева водители получают бесплатное горячее питание, воду и чай.

ИА REGNUM сообщало, что с 27 октября на Кубани действует ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Грузовики с неприоритетными грузами направляют в Крым по альтернативному маршруту или через железнодорожный транспорт.