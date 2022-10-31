Ереван, , 11:03 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 31 октября прибыл в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня состоится встреча премьер-министра Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Затем запланирована трёхсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана», — говорится в сообщении.

Напомним, переговоры в Сочи Алиева с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым пройдут по инициативе Москвы. в ходе переговоров стороны намерены рассмотреть реализацию трёхсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года.

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