Ереван, 31 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 31 октября прибыл в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Сегодня состоится встреча премьер-министра Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Затем запланирована трёхсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана», — говорится в сообщении.

Напомним, переговоры в Сочи Пашиняна с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым пройдут по инициативе Москвы. В ходе переговоров стороны намерены рассмотреть реализацию трёхсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года.