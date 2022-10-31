Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Спасатели Санкт-Петербурга из-за сильного ветра, который бушевал в регионе 30 октября, 45 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды, сообщили 31 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшее дерево

Напомним, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы ветра 30 октября достигали 23 м/с. Ввиду чего за минувшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений совершили 45 выездов на ликвидацию угрозы или по фактам падения деревьев и слабо закреплённых конструкций.

«К счастью, никто не пострадал», — добавили в ведомстве, отметив, что по прогнозу 31 октября сильный ветер сохранится: местами ожидается усиление до 17 м/с.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призывает горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях.