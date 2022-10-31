Москва, , 11:02 — REGNUM В РФ и первичное, и вторичное жилье продолжат дешеветь в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Шаталова.

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«2022 год заканчивается, и на рынке недвижимости очевидна тенденция, которая перейдет в 2023 год — это снижение стоимости жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, — сказала Шаталова. — Падающий рынок – плохая ситуация для инвесторов, но хорошая ситуация для людей, которые хотят улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечного кредита. Представляется, что общий объем выдаваемых ипотечных кредитов в 2023 году будет увеличиваться».

По ее словам, спрос на ипотечные кредиты будет возрастать под влиянием трех факторов:

«Падающий рынок цен на жилую недвижимость. Уровень инфляции, делающий выгодным для заемщиков пользование кредитом. И третье — сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5%», — сказала Шаталова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, общий объем предоставленных ипотечных кредитов в банковском секторе России растет.

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