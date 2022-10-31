Якутск, , 11:01 — REGNUM Рисунки и письма со словами поддержки продолжают отправлять из Яктуии на полигоны, где проходят обучение бойцы, а также участникам спецоперации в защиту Донбасса. Всего военнослужащие получили уже более 500 посланий, сообщило ЯСИА.

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Тёплые весточки для бойцов готовят дети разных возрастов — от дошкольников до выпускников школ. В том числе в республики проводят «Уроки мужества» в рамках всероссийской акции.

На таких уроках школьникам также рассказывают о мужестве и героизме, напоминают о событиях Великой Отечественной войны. Всероссийскую акцию проводит Министерство обороны РФ совместно с Минпросвещения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1000 обращений в региональный штаб #МЫВМЕСТЕ отработано в Якутии. Помощь призванным для участия вы спецоперации и их родственникам оказывали добровольцы.