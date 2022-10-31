Сеул, 31 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су призвал жителей страны воздержаться от публикации гневных комментариев или неподтвержденной информацией и видео с места давки, в результате которой погибло более 150 человек. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«В Интернете и социальных сетях некоторые пользователи публикуют негативные комментарии о жертвах трагедии, а также делятся ложной информацией и провокационными кадрами с места инцидента, — заявил премьер-министр в ходе совещания правительства. — Я призываю пользователей воздержаться от такого рода поведения и действий».

Глава южнокорейского правительства напомнил, что 153 из 154 жертв удалось идентифицировать. Он также сообщил о том, что власти сделают всё возможное, чтобы оказать поддержку семьям погибшим.

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Хан Док Су пообещал выявить причину трагедии, предпринять меры, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь, а также выразил благодарность жителям, которые добровольно присоединились к спасательным работам.