Черкассы, Украина, 31 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Объект критической инфраструктуры подвергся удару в Черкасской области, часть региона осталась без света, сообщил 31 октября так называемый глава областной военной администрации Игорь Табурец.

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«Атакован один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, на всей территории бывш. УССР объявлена воздушная тревога.

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