Нью-Дели, 31 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. До 141 человека увеличилось количество погибших в результате обрушения вантового моста в индийском штате Гуджарат. Об этом 31 октября сообщает газета The Hindu со ссылкой на представителя местного правительства.

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«На данный момент известно о 141 смерти в результате трагедии с обрушением моста Морби», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что число жертв трагического происшествия может увеличиться и добавляется, что 170 человек из числа упавших в реку были спасены до утра 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования по поводу гибели людей при обрушении моста в индийском штате Гуджарат выразил президенту и премьер-министру Индии Драупади Мурму и Нарендре Моди президент России Владимир Путин.