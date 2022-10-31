Загреб, , 10:59 — REGNUM 70% хорватов поддерживают Киев в нынешнем конфликте между ним и Москвой, как следует из опроса исследовательской компании Ipsos, опубликованного хорватскими СМИ Nova TV и Dnevnik. hr.

Флаг Хорватии

В то же время лишь 8% на стороне Москвы, сообщает Dnevnik.

При этом около 57% опрошенных выступили против идеи военной подготовки вооруженных формирований киевского режима в Хорватии, тем самым поддержав президента страны Зорана Милановича, который заявил, что будет блокировать такие планы, поскольку они вовлекут Загреб в конфликт «больше, чем это необходимо».

За обучение высказались 34% респондентов.

В то же время 40% сказали, что нынешний конфликт ведут между собой НАТО и Россия, 31% считают, что сторонами в нем выступают Киев и Москва, оспаривающие территорию, а 20% — что это конфликт между двумя странами при косвенном участии третьих стран.

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