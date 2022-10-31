Серритос, , 10:59 — REGNUM В США на 88 году жизни скончался актёр, режиссёр, продюсер и мастер боевых искусств Питер Ян, которого зрители могли видеть в различных гонконгских боевиках. Об этом 30 октября сообщило издание Taipei Times.

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Ян скончался 24 октября 2022 года в своём доме, расположенном в городе Серритос (штат Калифорния, США), куда он переехал в 1990 году, после ухода из кино. Близкие актёра сообщили, что в последний год жизни он испытывал серьёзные проблемы со здоровьем.

Для справки: Питер Ян (Ян Цюнь) родился 25 сентября 1935 года в китайском Харбине. До того, как в 1963 году получить главную роль в фильме «История Цинь Сян Лянь», он несколько лет выступал в качестве статиста на съёмках, а также работал в полиции Гонконга. В упомянутой картине он снялся вместе с Джеки Чаном, впоследствии Ян часто составлял ему компанию на съёмочной площадке. Он также снялся в нескольких картинах вместе с Чоу Юньфатом.

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