Тегеран, , 10:57 — REGNUM Второй участник вооружённого нападения на мавзолей Шах-Черах в иранском городе Шираз пойман силами безопасности страны. Об этом 31 октября заявил глава министерства информации Ирана Эсмаил Хатиб.

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«Второе лицо, участвовавшее в вооружённом нападении в Ширазе, было задержано группой из подразделения солдат имама Замана», — приводит слова Хатиба агентство Tasnim.

Напомним, 26 октября трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в Ширазе на юге Ирана. В результате теракта 13 человек погибли, ещё 45 получили ранения.

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