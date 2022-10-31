Чикаго, США, 31 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. На бирже в Чикаго резко выросла стоимость пшеницы, следует 31 октября из данных торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В ходе торгов 31 октября стоимость пшеницы на бирже в Чикаго увеличилась почти на 5%. Увеличение стоимости произошло после того, как Россия объявила о приостановке своего участия в «зерновой сделке».

Как сообщало ИА REGNUM, новые решения участников «зерновой сделки» ни к чему не обязывают российскую сторону, рассказал журналистам знакомый с ситуацией источник.