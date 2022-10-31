31 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, , 15:35 — REGNUM На Ставрополье в селе Труновское жительницы готовят сухой борщ для защитников Отечества. В населенном пункте мобилизовали почти 70 мужчин. Земляки с гордостью говорят о своих защитниках и стараются их поддержать морально, а также оказать посильную материальную помощь.

Село Труновка Александр Погожев © ИА REGNUM

«Идею я взяла у девочек-крымчанок. В группе о полевой кухне увидела рецепт приготовления сухого борща, который заливается кипятком и можно быстро приготовить в полевых условиях. Предложила нашим девочкам. Буквально за один день собралась группа единомышленников. В этот же день девчонки начали сушить», — говорит Юлия Савенко.

Юлия Савенко собрала группу единомышленников буквально за один день Александр Погожев © ИА REGNUM

Буквально за неделю набралась основная команда, уже первая небольшая партия отправилась ребятам.

«У нас скопился небольшой фонд, те, кто не может помочь продуктами, жертвует деньги. На эти средства мы закупаем расходные материалы, овощи, что-то девочки закупают за свой счет. У многих сейчас в огородах есть и свекла, и морковка, они помогают нам продуктами. Кто-то закупает за свои деньги, приносит. Предприниматели помогают купить продукты на рынке дешевле. Михайловск нам очень хорошо помогает с овощами. Ищем скидки в сетевых магазинах. Уже образовалась команда девчат, которая скупает все продукты в магазинах (смеется). В других селах помогают девчата. С Кирова девочка помогает сушить овощи. В Донском у нас также девчата сушат, и там мы фасуем порции», — говорит Юлия.

Светлана и Юлия нарезают томаты для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Сушка помидоров Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтёрам, помимо овощей, привозят и мясо.

«Один предприниматель нам передал 30 кг мяса, мы его уже переработали», — добавляет Светлана.

Сухари Александр Погожев © ИА REGNUM Домашняя тушенка Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлана, учитель английского языка, классный руководитель и завуч в школе, у неё двое детей. После работы она приходит помогать Юлии.

Светлана, учитель английского языка и завуч в школе, у нее двое детей Александр Погожев © ИА REGNUM

«У нас в школе сейчас есть «разговоры о важном», на которых мы много говорим о СВО. Ребята сами изъявили желание и собрали гуманитарную помощь солдатам. Они били орехи, заливали медом. Ярмарка у нас была «Zа наших», мы собирали деньги, отправляли в фонд. Ребята пишут письма на фронт. Они за наших, они поддерживают», — говорит Светлана.

У семьи простые печи, сушильный аппарат, работа на кухне кипит Александр Погожев © ИА REGNUM

«Нам Юля предложила готовить борщ ребяткам, мы быстро собрались, подумали, что надо, распределили быстро овощи. Спасибо нашим пенсионерам, старикам, жителям Труновки, они всё нам предоставляют. У меня соседка Зина петрушечку мне принесла. Все собирают, а мы сушим. Я еще не пенсионерка, мы ж местные какие, нам дома сидеть скучно, надо работать. Вот и занимаемся», — Ирина Иванова.

Ирина Иванова Александр Погожев © ИА REGNUM

Ирина Иванова и Мария Яценко на своей кухне Александр Погожев © ИА REGNUM

Заготовка петрушки Александр Погожев © ИА REGNUM

Мария Яценко контролирует процесс сушки Александр Погожев © ИА REGNUM

У семьи простые печи, сушильный аппарат, много ингредиентов уже готово для упаковки, работа на кухне кипит. Дочь Ирины работает в детском саду воспитателем, мама троих детей. После работы и в выходные дни Мария помогает маме с приготовлением сухих овощей.

Ирина Иванова режет болгарский перец Александр Погожев © ИА REGNUM

Мария Яценко Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы в детском саду с ребятами тоже собирали посылку солдатам, рисовали рисунки, воспитатели подписывали и отправляли в Донское в организацию «Своих не бросаем». Они передали уже военнослужащим», — говорит Мария Яценко.

Ирина Иванова показывает готовые сухофрукты для солдат Александр Погожев © ИА REGNUM

Сухофрукты Александр Погожев © ИА REGNUM Заготовка овощей для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Кошка во дворе Ирины Ивановой Александр Погожев © ИА REGNUM

Еще две женщины, которые проживают по соседству, увидели ссылку на группу волонтерского движения в социальной сети и тоже уже 2 недели помогают заготовлять ингредиенты для борща.

«Я работаю и уже на пенсии, вот, в свободное время занимаюсь. У меня никто не служит, но я считаю, что не могу остаться безучастной», — говорит Елена Селезнева.

Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Сушёный перец Александр Погожев © ИА REGNUM Любовь Чаплыгина измельчает капусту Александр Погожев © ИА REGNUM

Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я недавно уволилась, работала на почте. Когда увольнялась, я уже хотела быть полезной и чем-то помогать людям», — говорит Любовь Чаплыгина.

Заготовка овощей для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

В селе Донском также женщины занимаются приготовлением ингредиентов для борща. В доме Светланы Ковалевой собираются её мама и подруги, вместе на кухне они нарезают и сушат овощи и фрукты.

Нарезка овощей в семье Ковалевых Александр Погожев © ИА REGNUM

Нарезка овощей в семье Ковалевых Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлана Ковалева на кухне Александр Погожев © ИА REGNUM

Мама Светланы Ковалевой во всём помогает на кухне Александр Погожев © ИА REGNUM

Мама Светланы Ковалевой Александр Погожев © ИА REGNUM

Промывка овощей Александр Погожев © ИА REGNUM

Фасовка проходит в подсобном помещении магазина, которое предоставил владелец. Она тоже помогает с заготовкой и фасовкой сухого борща.

Фасовка проходит в подсобном помещении магазина, которое предоставил владелец Александр Погожев © ИА REGNUM

Юлия и Светлана смешивают ингредиенты для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Ингредиенты для борща Александр Погожев © ИА REGNUM Фасовка ингредиентов для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Ингредиенты для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Фасовка ингредиентов для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Высушенная капуста Александр Погожев © ИА REGNUM Специи Александр Погожев © ИА REGNUM

В состав борща входят те же самые ингредиенты, которые применяются в домашнем борще, только в сухом виде Александр Погожев © ИА REGNUM

Фасовка ингредиентов для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Фасовка ингредиентов для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Женщины готовят сухой борщ для наших солдат от всего сердца Александр Погожев © ИА REGNUM

Фасовка ингредиентов для борща Александр Погожев © ИА REGNUM Фасовка ингредиентов для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

Первая небольшая партия уже отправилась на фронт Александр Погожев © ИА REGNUM

Фасовка ингредиентов для борща Александр Погожев © ИА REGNUM

В результате получается небольшой пакетик, который для употребления надо высыпать в емкость, залить кипятком и оставить на 15 минут. Есть два вида борща — с мясом и с фасолью. Сухой перец идет дополнительно, а в состав борща входят те же самые ингредиенты, которые применяются в домашнем борще, только в сухом виде.

Готовый борщ для солдат Александр Погожев © ИА REGNUM

Сухую смесь необходимо залить кипятком, и через 15 минут борщ готов Александр Погожев © ИА REGNUM