Александр Погожев, 31 октября 2022, 15:35 — REGNUM На Ставрополье в селе Труновское жительницы готовят сухой борщ для защитников Отечества. В населенном пункте мобилизовали почти 70 мужчин. Земляки с гордостью говорят о своих защитниках и стараются их поддержать морально, а также оказать посильную материальную помощь.
«Идею я взяла у девочек-крымчанок. В группе о полевой кухне увидела рецепт приготовления сухого борща, который заливается кипятком и можно быстро приготовить в полевых условиях. Предложила нашим девочкам. Буквально за один день собралась группа единомышленников. В этот же день девчонки начали сушить», — говорит Юлия Савенко.
Буквально за неделю набралась основная команда, уже первая небольшая партия отправилась ребятам.
«У нас скопился небольшой фонд, те, кто не может помочь продуктами, жертвует деньги. На эти средства мы закупаем расходные материалы, овощи, что-то девочки закупают за свой счет. У многих сейчас в огородах есть и свекла, и морковка, они помогают нам продуктами. Кто-то закупает за свои деньги, приносит. Предприниматели помогают купить продукты на рынке дешевле. Михайловск нам очень хорошо помогает с овощами. Ищем скидки в сетевых магазинах. Уже образовалась команда девчат, которая скупает все продукты в магазинах (смеется). В других селах помогают девчата. С Кирова девочка помогает сушить овощи. В Донском у нас также девчата сушат, и там мы фасуем порции», — говорит Юлия.
Волонтёрам, помимо овощей, привозят и мясо.
«Один предприниматель нам передал 30 кг мяса, мы его уже переработали», — добавляет Светлана.
Светлана, учитель английского языка, классный руководитель и завуч в школе, у неё двое детей. После работы она приходит помогать Юлии.
«У нас в школе сейчас есть «разговоры о важном», на которых мы много говорим о СВО. Ребята сами изъявили желание и собрали гуманитарную помощь солдатам. Они били орехи, заливали медом. Ярмарка у нас была «Zа наших», мы собирали деньги, отправляли в фонд. Ребята пишут письма на фронт. Они за наших, они поддерживают», — говорит Светлана.
«Нам Юля предложила готовить борщ ребяткам, мы быстро собрались, подумали, что надо, распределили быстро овощи. Спасибо нашим пенсионерам, старикам, жителям Труновки, они всё нам предоставляют. У меня соседка Зина петрушечку мне принесла. Все собирают, а мы сушим. Я еще не пенсионерка, мы ж местные какие, нам дома сидеть скучно, надо работать. Вот и занимаемся», — Ирина Иванова.
У семьи простые печи, сушильный аппарат, много ингредиентов уже готово для упаковки, работа на кухне кипит. Дочь Ирины работает в детском саду воспитателем, мама троих детей. После работы и в выходные дни Мария помогает маме с приготовлением сухих овощей.
«Мы в детском саду с ребятами тоже собирали посылку солдатам, рисовали рисунки, воспитатели подписывали и отправляли в Донское в организацию «Своих не бросаем». Они передали уже военнослужащим», — говорит Мария Яценко.
Еще две женщины, которые проживают по соседству, увидели ссылку на группу волонтерского движения в социальной сети и тоже уже 2 недели помогают заготовлять ингредиенты для борща.
«Я работаю и уже на пенсии, вот, в свободное время занимаюсь. У меня никто не служит, но я считаю, что не могу остаться безучастной», — говорит Елена Селезнева.
«Я недавно уволилась, работала на почте. Когда увольнялась, я уже хотела быть полезной и чем-то помогать людям», — говорит Любовь Чаплыгина.
В селе Донском также женщины занимаются приготовлением ингредиентов для борща. В доме Светланы Ковалевой собираются её мама и подруги, вместе на кухне они нарезают и сушат овощи и фрукты.
Фасовка проходит в подсобном помещении магазина, которое предоставил владелец. Она тоже помогает с заготовкой и фасовкой сухого борща.
В результате получается небольшой пакетик, который для употребления надо высыпать в емкость, залить кипятком и оставить на 15 минут. Есть два вида борща — с мясом и с фасолью. Сухой перец идет дополнительно, а в состав борща входят те же самые ингредиенты, которые применяются в домашнем борще, только в сухом виде.