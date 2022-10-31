Александр Погожев, 31 октября 2022, 15:35 — REGNUM На Ставрополье в селе Труновское жительницы готовят сухой борщ для защитников Отечества. В населенном пункте мобилизовали почти 70 мужчин. Земляки с гордостью говорят о своих защитниках и стараются их поддержать морально, а также оказать посильную материальную помощь.

Село Труновка
Село Труновка
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Идею я взяла у девочек-крымчанок. В группе о полевой кухне увидела рецепт приготовления сухого борща, который заливается кипятком и можно быстро приготовить в полевых условиях. Предложила нашим девочкам. Буквально за один день собралась группа единомышленников. В этот же день девчонки начали сушить», — говорит Юлия Савенко.

Юлия Савенко собрала группу единомышленников буквально за один день
Юлия Савенко собрала группу единомышленников буквально за один день
Александр Погожев © ИА REGNUM

Буквально за неделю набралась основная команда, уже первая небольшая партия отправилась ребятам.

«У нас скопился небольшой фонд, те, кто не может помочь продуктами, жертвует деньги. На эти средства мы закупаем расходные материалы, овощи, что-то девочки закупают за свой счет. У многих сейчас в огородах есть и свекла, и морковка, они помогают нам продуктами. Кто-то закупает за свои деньги, приносит. Предприниматели помогают купить продукты на рынке дешевле. Михайловск нам очень хорошо помогает с овощами. Ищем скидки в сетевых магазинах. Уже образовалась команда девчат, которая скупает все продукты в магазинах (смеется). В других селах помогают девчата. С Кирова девочка помогает сушить овощи. В Донском у нас также девчата сушат, и там мы фасуем порции», — говорит Юлия.

Светлана и Юлия нарезают томаты для борща
Светлана и Юлия нарезают томаты для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сушка помидоров
Сушка помидоров
Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтёрам, помимо овощей, привозят и мясо.

«Один предприниматель нам передал 30 кг мяса, мы его уже переработали», — добавляет Светлана.

Сухари
Домашняя тушенка
Сухари
Александр Погожев © ИА REGNUM
Домашняя тушенка
Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлана, учитель английского языка, классный руководитель и завуч в школе, у неё двое детей. После работы она приходит помогать Юлии.

Светлана, учитель английского языка и завуч в школе, у нее двое детей
Светлана, учитель английского языка и завуч в школе, у нее двое детей
Александр Погожев © ИА REGNUM

«У нас в школе сейчас есть «разговоры о важном», на которых мы много говорим о СВО. Ребята сами изъявили желание и собрали гуманитарную помощь солдатам. Они били орехи, заливали медом. Ярмарка у нас была «Zа наших», мы собирали деньги, отправляли в фонд. Ребята пишут письма на фронт. Они за наших, они поддерживают», — говорит Светлана.

У семьи простые печи, сушильный аппарат, работа на кухне кипит
У семьи простые печи, сушильный аппарат, работа на кухне кипит
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Нам Юля предложила готовить борщ ребяткам, мы быстро собрались, подумали, что надо, распределили быстро овощи. Спасибо нашим пенсионерам, старикам, жителям Труновки, они всё нам предоставляют. У меня соседка Зина петрушечку мне принесла. Все собирают, а мы сушим. Я еще не пенсионерка, мы ж местные какие, нам дома сидеть скучно, надо работать. Вот и занимаемся»,Ирина Иванова.

Ирина Иванова
Ирина Иванова
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ирина Иванова и Мария Яценко на своей кухне
Ирина Иванова и Мария Яценко на своей кухне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заготовка петрушки
Заготовка петрушки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мария Яценко контролирует процесс сушки
Мария Яценко контролирует процесс сушки
Александр Погожев © ИА REGNUM

У семьи простые печи, сушильный аппарат, много ингредиентов уже готово для упаковки, работа на кухне кипит. Дочь Ирины работает в детском саду воспитателем, мама троих детей. После работы и в выходные дни Мария помогает маме с приготовлением сухих овощей.

Ирина Иванова режет болгарский перец
Ирина Иванова режет болгарский перец
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мария Яценко
Мария Яценко
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы в детском саду с ребятами тоже собирали посылку солдатам, рисовали рисунки, воспитатели подписывали и отправляли в Донское в организацию «Своих не бросаем». Они передали уже военнослужащим», — говорит Мария Яценко.

Ирина Иванова показывает готовые сухофрукты для солдат
Ирина Иванова показывает готовые сухофрукты для солдат
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сухофрукты
Заготовка овощей для борща
Сухофрукты
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заготовка овощей для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Кошка во дворе Ирины Ивановой
Кошка во дворе Ирины Ивановой
Александр Погожев © ИА REGNUM

Еще две женщины, которые проживают по соседству, увидели ссылку на группу волонтерского движения в социальной сети и тоже уже 2 недели помогают заготовлять ингредиенты для борща.

«Я работаю и уже на пенсии, вот, в свободное время занимаюсь. У меня никто не служит, но я считаю, что не могу остаться безучастной», — говорит Елена Селезнева.

Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща
Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сушёный перец
Любовь Чаплыгина измельчает капусту
Сушёный перец
Александр Погожев © ИА REGNUM
Любовь Чаплыгина измельчает капусту
Александр Погожев © ИА REGNUM
Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща
Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я недавно уволилась, работала на почте. Когда увольнялась, я уже хотела быть полезной и чем-то помогать людям», — говорит Любовь Чаплыгина.

Заготовка овощей для борща
Заготовка овощей для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща
Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM

В селе Донском также женщины занимаются приготовлением ингредиентов для борща. В доме Светланы Ковалевой собираются её мама и подруги, вместе на кухне они нарезают и сушат овощи и фрукты.

Нарезка овощей в семье Ковалевых
Нарезка овощей в семье Ковалевых
Александр Погожев © ИА REGNUM
Нарезка овощей в семье Ковалевых
Нарезка овощей в семье Ковалевых
Александр Погожев © ИА REGNUM
Светлана Ковалева на кухне
Светлана Ковалева на кухне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мама Светланы Ковалевой во всём помогает на кухне
Мама Светланы Ковалевой во всём помогает на кухне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мама Светланы Ковалевой
Мама Светланы Ковалевой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Промывка овощей
Промывка овощей
Александр Погожев © ИА REGNUM

Фасовка проходит в подсобном помещении магазина, которое предоставил владелец. Она тоже помогает с заготовкой и фасовкой сухого борща.

Фасовка проходит в подсобном помещении магазина, которое предоставил владелец
Фасовка проходит в подсобном помещении магазина, которое предоставил владелец
Александр Погожев © ИА REGNUM
Юлия и Светлана смешивают ингредиенты для борща
Юлия и Светлана смешивают ингредиенты для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ингредиенты для борща
Фасовка ингредиентов для борща
Ингредиенты для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ингредиенты для борща
Ингредиенты для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Высушенная капуста
Специи
Высушенная капуста
Александр Погожев © ИА REGNUM
Специи
Александр Погожев © ИА REGNUM
В состав борща входят те же самые ингредиенты, которые применяются в домашнем борще, только в сухом виде
В состав борща входят те же самые ингредиенты, которые применяются в домашнем борще, только в сухом виде
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Женщины готовят сухой борщ для наших солдат от всего сердца
Женщины готовят сухой борщ для наших солдат от всего сердца
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Фасовка ингредиентов для борща
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первая небольшая партия уже отправилась на фронт
Первая небольшая партия уже отправилась на фронт
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев © ИА REGNUM

В результате получается небольшой пакетик, который для употребления надо высыпать в емкость, залить кипятком и оставить на 15 минут. Есть два вида борща — с мясом и с фасолью. Сухой перец идет дополнительно, а в состав борща входят те же самые ингредиенты, которые применяются в домашнем борще, только в сухом виде.

Готовый борщ для солдат
Готовый борщ для солдат
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сухую смесь необходимо залить кипятком, и через 15 минут борщ готов
Сухую смесь необходимо залить кипятком, и через 15 минут борщ готов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Погожев пробует готовый борщ
Фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Погожев пробует готовый борщ
Александр Погожев © ИА REGNUM