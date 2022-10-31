Чита, 31 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Торжественный митинг с участием военнослужащих, призванных из запаса, состоявшийся в Окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск посетил губернатор Забайкалья Александр Осипов. Мероприятие было посвящено окончанию интенсивного курса подготовки мобилизованных, завершению боевого слаживания: сообщает 31 октября пресс-служба правительства Забайкалья.

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«Защищать Родину, свою семью, свой дом — высший долг мужчины. Ради этого мы берем в руки оружие. Но когда твой дом сожжен, а родные убиты, воевать поздно. Сильный народ делает это так далеко от родного порога, как только возможно. Вы — те, кто вскоре встанет на защиту своих земляков — знайте: мы гордимся вами, возвращайтесь с победой!», — сказал в своем обращении губернатор региона.

Помимо напутственного слова главы региона, перед вновь призванными военнослужащими выступили представители духовенства Забайкальского края. Кроме того с торжественной речью к личному составу обратился командир прославленного учебного соединения полковник Артур Люфт.

«Вы создаете новую карту Мира — без нацизма, лжи и коварства! Вашей помощи ждут те, кто мучился годами, кто живет под свист пуль — наши братья и сестры, которые под грохот канонады шли на участки, чтобы стать гражданами РФ. Помочь им обрести мир может каждый из вас. С вами будет любовь ваших близких, храните её, уважайте товарищей, будьте крепкими духом и смелыми в нелегкий час. Возвращайтесь с победой!», — пожелал он.

В процессе подготовки мобилизованные совершенствовали практические навыки в обращении с боевой и специальной техникой, стрелковым оружием. На полигонах прошли занятия по огневой, инженерной и медицинской подготовке, тактике боя в различных условиях. Боевое слаживание прошли вновь сформированные экипажи боевых машин — бронетранспортеров, танков и гаубиц Д-30, миномётные расчеты артиллеристов, и разведчиков. В ближайшие дни военнослужащие в составе подразделений будут отправлены в один из регионов в Западной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, швейные предприятия и волонтёры Забайкальского края изготавливают тёплые вещи для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона: в течение трёх недель ими было произведено 1200 пар носков и около трёх тысяч балаклав.

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