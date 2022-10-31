Якутск, , 10:53 — REGNUM Более 1000 обращений в региональный штаб #МЫВМЕСТЕ отработано в Якутии. Помощь призванным для участия вы спецоперации и их родственникам оказывали добровольцы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе правительства региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Семьям помогают в быту и по хозяйству. Кроме того, волонтёры из Нерюнгринского района организовали доставку посылки в Хабаровский край, её передали с помощью пяти добровольцев. А военнослужащему из Алданского района помогли зарегистрировать брак на территории Забайкалья.

«И таких историй очень много. Волонтёры сейчас помогают семьям военнослужащих подготовиться к нашей длинной зиме. Идет заготовка льда, дров и оказывается иная помощь в хозяйстве семьям мобилизованных. Например, в Нюрбинском районе в минувшую неделю состоялись выезды волонтеров по селам, которые адресно помогали семьям мобилизованных по хозяйству», — рассказал заместитель руководителя регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Алгыс Петров.

Штаб работает по четырем направлениям — это помощь семьям мобилизованных, сбор дополнительной экипировки, помощь военнослужащим, а также юридическая и психологическая поддержка их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень снаряжения, который сделает службу более комфортной для бойцов спецоперации в защиту Донбасса, дополнили в Якутии. Мобилизованных в том числе будут обеспечивать фильтрами для воды, бензопилами, громкоговорителями, палатками и генераторами.