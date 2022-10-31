Курск, 31 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Почти 200 сотрудников администрации Курской области, подведомственных учреждений и органов местного самоуправления получили повестки, 75 человек отправлены в войска. Информация прозвучала 31 октября на оперативном совещании в администрации региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

«Коллеги прибыли в военкоматы для уточнения информации, 75 человек убыли в войска», — приводит слова губернатора Романа Старовойта «Секунда».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в России объявлено об исполнении задания по частичной мобилизации, мобилизационные мероприятия в регионах завершены. При этом курский губернатор попросил жителей региона добровольно явиться в военкомат или в военный учетный стол своего предприятия для уточнения данных.