Донецк, 31 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Донецкой Народной Республике. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС ДНР.

Богдан Борман ИА REGNUM Побережье Азовского моря

Так, в дневные часы 31 октября в ДНР ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре до 12-17 метров в секунду в акватории Азовского моря. Высота волн будет достигать 7-12 дм.

Спасатели призывают людей не терять бдительности.