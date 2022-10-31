Кабул, , 10:52 — REGNUM Местные источники сообщают, что пять горняков погибли на золотом руднике Нураба в уезде Чахаб провинции Тахар (Афганистан).

Шахтеры погибли в результате обрыва троса одной из вагонеток при транспортировке шахтеров под землю, пишет «8 Собх».

Источники говорят, что эта шахта в настоящее время находится в руках некоторых высокопоставленных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и они ведут добычу без соблюдения мер безопасности.

Большинство боев в уезде Чах Аб при предыдущем правительстве велось за контроль над этой шахтой.