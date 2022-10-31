Алтайский р-н, , 10:52 — REGNUM Хакасия на комплексное развитие села получил из федерального бюджета 1,95 млрд рублей. Об этом рассказал глава республики Валентин Коновалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Село Бородино (Республика Хакасия) Salexey

Большая часть из выделенных средств направят в Алтайский район, где построят дом культуры, детский сад, стадион, канализационные сети с насосными станциями, электрические сети уличного освещения.

«Таштыпскому району будет направлено 480 млн руб. Здесь построят школу, начальную школу с учительским домом, водозабор и сети водопровода, сделают капремонт детского сада «Берёзка» и Малоарбатской школы», — рассказал руководитель субъекта.

По словам Коновалова, по итогам 2021 года Хакасия вошла в пятёрку лучших регионов по исполнению проектов программы.