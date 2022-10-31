Алтайский район, Хакасия, 31 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Хакасия на комплексное развитие села получил из федерального бюджета 1,95 млрд рублей. Об этом рассказал глава республики Валентин Коновалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Salexey Село Бородино (Республика Хакасия)

Большая часть из выделенных средств направят в Алтайский район, где построят дом культуры, детский сад, стадион, канализационные сети с насосными станциями, электрические сети уличного освещения.

«Таштыпскому району будет направлено 480 млн руб. Здесь построят школу, начальную школу с учительским домом, водозабор и сети водопровода, сделают капремонт детского сада «Берёзка» и Малоарбатской школы», — рассказал руководитель субъекта.

По словам Коновалова, по итогам 2021 года Хакасия вошла в пятёрку лучших регионов по исполнению проектов программы.