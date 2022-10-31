Хакасия на развитие сёл получит почти 2 млрд рублей
Алтайский район, Хакасия, 31 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Хакасия на комплексное развитие села получил из федерального бюджета 1,95 млрд рублей. Об этом рассказал глава республики Валентин Коновалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Большая часть из выделенных средств направят в Алтайский район, где построят дом культуры, детский сад, стадион, канализационные сети с насосными станциями, электрические сети уличного освещения.
«Таштыпскому району будет направлено 480 млн руб. Здесь построят школу, начальную школу с учительским домом, водозабор и сети водопровода, сделают капремонт детского сада «Берёзка» и Малоарбатской школы», — рассказал руководитель субъекта.
По словам Коновалова, по итогам 2021 года Хакасия вошла в пятёрку лучших регионов по исполнению проектов программы.