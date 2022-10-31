Черновцы, Бывш. УССР, 31 октября 2022, 10:51 — REGNUM Власти Черновицкой области сообщили о поражении критической инфраструктуры.
Утром 31 октября по региону нанесены удары, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сказано в информации властей.
Ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о возможном поражении подстанции возле Днепрогэс в Запорожье.
Как сообщало ИА REGNUM, в офисе Владимира Зеленского рассказали об экстренных отключениях электроэнергии на территории бывш. УССР.