Черновцы, Украина, 31 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Власти Черновицкой области сообщили о поражении критической инфраструктуры.

Pixabay.com Взрыв

Утром 31 октября по региону нанесены удары, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сказано в информации властей.

Ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о возможном поражении подстанции возле Днепрогэс в Запорожье.

Как сообщало ИА REGNUM, в офисе Владимира Зеленского рассказали об экстренных отключениях электроэнергии на территории бывш. УССР.