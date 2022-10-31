Светловодск, , 10:50 — REGNUM В Кировоградской области на территории б. УССР, захваченной террористическим режимом Киева, прогремели взрывы на Кременчугской ГЭС. Об этом 31 октября сообщает прокиевское агентство «Униан» в своём телеграм-канале.

Плотина Кременчугской ГЭС. Река Днепр. Инфографика (с) ИА REGNUM

«Ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска Кировоградской области», — говорится в сообщении.

При этом жители Кировоградской области в соцсетях и телеграм-канала отмечают, что удар был произведён по Кременчугской ГЭС, в результате чего в Светловодске, где она находится, нет электричества и водоснабжения.

Также указывается, что в городе началась паника, так как жители Светловодска боятся его подтопления из-за полученных Кременчугской ГЭС повреждений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замглавы офиса В. Зеленского — Кирилл Тимошенко — сообщил, что на территории бывш. УССР вводятся экстренные отключения электроэнергии.