с. Багульное, , 10:48 — REGNUM Модульное здание Дома культуры возвели в селе Багульное Чернышевского района Забайкалья. Мероприятие осуществлено в рамках работы по восстановлению объектов культуры, пострадавших в ходе ЧС в 2021 году, сообщает 31 октября пресс-служба правительства региона.

Наводнение Правительство Забайкалья

Старое здание сельского клуба пострадало от паводка. Повреждения коснулись фундамента, полов, проводки. Из-за сырости появился грибок. В ходе очередного осмотра и оценки ущерба решили, что ДК ремонту не подлежит.

Благодаря господдержке взамен старого здания возвели новое — модульное площадью свыше 500 квадратных метров. Красавец-клуб стоимостью 25 миллионов рублей ждет первых зрителей, которые с нетерпением ждут возможности оценить обновку, в том числе зрительный зал на сто с лишним мест. В подарок учреждению гениальный директор подрядной организации ООО «Металл-Строй» Арам Ароян купил 115 стульев для зала, а также оказал финансовую помощь для приобретения ткани для пошива одежды сцены, — рассказали в администрации Чернышевского района.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации выделило 72 миллиона рублей на восстановление 27 объектов культуры Забайкалья, пострадавших в ходе ЧС в 2021 году.

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