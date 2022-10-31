Париж, , 10:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с трагедией в Сеуле. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Печальные мысли для жителей Сеула и для всего корейского народа после трагедии в районе Итхэвон. Франция на вашей стороне», — написал Эммануэль Макрон.

Глава МИД Франции Катрин Колонна также выразила соболезнования корейскому народу.

«Все мои мысли с жертвами, их близкими и народом Южной Кореи. Глубоко опечалена ужасным событием в Сеуле», — написала в Twitter Катрин Колонна.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после давки, унесшей жизни 153 человек в Сеуле, жительница Франции, находившаяся в отпуске в Южной Корее и присутствовавшая в районе, где произошла трагедия, рассказала о случившимся.

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