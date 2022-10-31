Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Профсоюз полицейских американского города Хьюстон отказался поддерживать кандидатов от Демократической партии на выборах из-за того, что те в 2020 году призывали лишить правоохранительные органы финансирования на фоне массовых выступлений активистов BLM, сообщает The Washington Times.

Марш протеста BLM в Нью Йорке (сс) Eden, Janine and Jim

Издание напомнило, что в 2020 после гибели при задержании рецидивиста Джорджа Флойда член палаты представителей Шейла Джексон Ли заявила, что полицейские управления по всей стране преследует «системный расизм». Она также потребовала, чтобы министерство юстиции провело расследование в отношении полицейских управлений, и настаивала на принятии закона, который лишает офицеров некоторой правовой защиты.

В этом году она обратилась к Хьюстонскому союзу полицейских, одному из крупнейших в стране профсоюзов полицейских, за поддержкой перед грядущими в ноябре выборами в Конгресс. Дуглас Гриффит, глава профсоюза, отметил, что возглавляемая им организация не поддерживает кандидатов на федеральные должности. Кроме того, Джексон Ли в любом случае не получила бы ее поддержки.

«Некоторым политикам приходится играть на стороне своих избирателей, и так оно и есть, но мы не собираемся поддерживать кого-то, кто не поддерживает нас», — отметил Гриффит.

Джексон Ли, которая не ответила на просьбы о комментариях, — не единственный демократ, который внезапно стал добиваться поддержки полиции перед выборами. По всей стране целый ряд профсоюзных организаций профсоюзов отмечает, что к ним за поддержкой всё чаще обращаются члены Демократической партии США. Издание связывает это с тем, что партия пытается избавиться от своей репутации потворства преступности на фоне общенациональной волны насилия.