Уфа, , 10:50 — REGNUM В День народного единства в Башкирии нужно обойтись без салютов. Об этом 31 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Радий Хабиров Glavarb.ru

Он напомнил, что на этой неделе отмечается праздник День народного единства.

«Мы договорились провести определенные мероприятия. Торжественные мероприятия проводите, но без каких-то салютов. Отдайте дань уважения ветеранам, межнациональным организациям, обществам, которые скрепляют наше единство», — заявил глава региона.

Он добавил, то в этот день в Уфе будет открыт обелиск трудовой доблести Уфы.