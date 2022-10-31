Киев, 31 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. На территории бывш. УССР вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщил 31 октября замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

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По его словам, из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в подконтрольных преступному киевскому режиму областях бывш. УССР вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Ранее об отсутствии света в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. Он рассказал, что в некоторых районах также нет воды.