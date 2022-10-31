Ростов-на-Дону, 31 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ростовской области ожидаются морозы до — 6 градусов. Об этом сообщается на сайте Ростовского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

Так, в ближайшие дни на Дону днём 1 ноября и в ночь на 2 ноября осадков не ожидается. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит — 1…+4 градусов, в ряде территорий будет морозно — до -3…-6 градусов.

В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +2…+7 градусов