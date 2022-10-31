Бухарест, 31 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В окрестностях столицы Румынии Бухареста после нескольких лет перерыва, вызванного отсутствием средств и необходимостью ремонта терминалов, начал свою работу крупнейший международный аэропорт Румынии — Бэняса. Об этом 31 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Skitterphoto В аэропорту

Согласно официальной информации, на сегодняшний структура работает в тестовом режиме. Регулярные пассажирские рейсы будут осуществляться с марта 2023-го года.

Аэропорт Бэняса был построен в 1940-м году. Его пропускная способность составляет 3 млн пассажиров в год.