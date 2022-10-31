Сяськелевское с.п., , 10:57 — REGNUM На федеральной дороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Ленинградской области 3 ноября полностью перекроют движение автомобильного транспорта в обе стороны, предупредил 31 октября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Полное перекрытие движения на 36 км дороги в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области связано с производством работ по установке Г-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

«На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», — заметил Пузыревский, указав, что работы будут проходить ночью, с 00:10 до 00:30 мск, 3 ноября.