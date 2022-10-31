Чита, 31 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Правительство Забайкалья рассматривает несколько направлений поддержки семей участников специальной военной операции. Одно из них — организация горячего питания для детей в школах, заявил зампред правительства региона Татьяна Цымпилова в эфире «ГТРК-Чита» 30 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Первая мера, которую мы уже предусмотрели и нашли на неё ресурсы — это организация горячего питания для детей 5-11 классов, это порядка 2 тысяч детей. Мы уже готовим нормативные акты. Также некоторые органы местного самоуправления, к примеру, Балейский район, уже пошли на то, чтобы освободить семьи участников СВО от оплаты детского сада», — пояснила Татьяна Цымпилова.

Кроме того, вице-премьер региона отметила, что мерой поддержки семей участников спецоперации станет перевод детей, учащихся в вузах и СПО, с коммерческих мест на бюджетные. На данный момент в средне профессиональных заведениях обучаются 106 детей участников СВО, в вузах — 51.

«Мы выходим на федеральный уровень для того, чтобы они выделили нам бюджетные места в вузах, чтобы появилась возможность перевести детей с платных мест на бюджетные», — отметила Татьяна Цымпилова.

Как сообщало ИА REGNUM, при правительстве Забайкальского края создан штаб по организации помощи мобилизованным и их семьям. В состав штаба вошли не только представители органов исполнительной власти, но и волонтерского движения, некоммерческих организаций, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты Забайкалья, партии «Единая Россия».

Особым направлением объявлена акция «Мы вместе», в рамках которой на территории каждого муниципального района созданы аналогичные штабы, действуют горячие линии, организована помощь мобилизованным и членам их семей. Также волонтеры акции «Мы вместе» занимаются сбором гуманитарной помощи, предназначенной для отправки в места проведения СВО. Мобилизованным жителям Забайкальского края будет единовременно выплачено по 150 тыс. рублей.

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