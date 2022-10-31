Кемерово, , 10:43 — REGNUM В Кировском районе Кемерова будет рекультивирован неэксплуатируемый полигон твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщил и. о. главы города Дмитрий Анисимов.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наш город стал участником проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», — написал Анисимов в своём телеграм-канале. — Одним из ключевых мероприятий станут специальная засыпка и рекультивация полигона площадью 7,2 га, включая посадку на его территории зелёных насаждений».

Общая стоимость работ составляет, по словам Дмитрия Анисимова, более 97 млн рублей. Средства выделят из федерального, регионального и городского бюджетов.

Он отметил, что работы будут выполнены в 2023–2024 гг.