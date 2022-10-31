Кемерово, 31 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Кировском районе Кемерова будет рекультивирован неэксплуатируемый полигон твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщил и. о. главы города Дмитрий Анисимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Наш город стал участником проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», — написал Анисимов в своём телеграм-канале. — Одним из ключевых мероприятий станут специальная засыпка и рекультивация полигона площадью 7,2 га, включая посадку на его территории зелёных насаждений».

Общая стоимость работ составляет, по словам Дмитрия Анисимова, более 97 млн рублей. Средства выделят из федерального, регионального и городского бюджетов.

Он отметил, что работы будут выполнены в 2023–2024 гг.